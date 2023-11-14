Предателю Цареву объявили новое подозрение

Бывшему экснардепу и предателю Украины Олегу Цареву объявили новое подозрение. На этот раз он обвиняется в финансировании Росгвардии.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что ему инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

По данным следствия, бывший член запрещенной в Украине "Партии регионов" в 2014 году уехал в РФ. На сегодняшний день он активно сотрудничает с военно-политическим руководством государства-агрессора с целью нанесения ущерба обороноспособности Украины.

"Сейчас следствие получило доказательства финансирования подозреваемым вооруженных формирований оккупационных властей на территории АР Крым. Экснардеп имел там недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мероприятий", — говорится в сообщении.

Фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска государства-агрессора в Крыму.

Покушение на Царева: что известно

Бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева впервые показали после покушения.

По данным ФСБ РФ угрозы жизни Олега Царева, на которого было совершено нападение в ночь на 27 октября в Ялте, нет. Там также добавили, что его состояние здоровья – удовлетворительное.

Российская сторона сразу обвинила в попытке убийства Олега Царева Украину. Однако есть другая версия, которую в РФ, конечно, не упоминают: его могли пытаться устранить российские спецслужбы.

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