Суд арестовал имущество предателя Царева: какая общая сумма

Суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева. Общая сумма – почти полмиллиарда гривен.

Об этом сообщила СБУ.

Речь идет о:

квартиру в центральной части Днепра;

земельный участок в Киевской области;

санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской" в оккупированном Крыму, где проживает Царев.

"Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества", — отмечают в ведомстве.

Что известно о недвижимости

По данным следствия, после оккупации врагом украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ, поэтому он регулярно платит "налоги" в бюджет страны-агрессора. Предатель также заключил договор с подразделением Росгвардии по монтажу и обслуживанию технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки РФ, дислоцирующейся на временно захваченном полуострове.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили Цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения)", — отмечают в ведомстве.

Как известно, Царев скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности за преступления против Украины.

Ранее бывшему экс-нардепу и предателю Украины Олегу Цареву объявили новое подозрение. На этот раз он обвиняется в финансировании Росгвардии.

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