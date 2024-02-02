Максим Галкин публично проигнорировал Россию и шокировал помолодевшим видом

Российский юморист Максим Галкин уже считает себя полноценным гражданином Израиля.

Галкин, который поддерживает Украину и вместе с женой Аллой Пугачевой и их детьми покинули РФ в начале полномасштабного вторжения, уехали в Израиль.

В новом видео в Instagram юморист рассказал, что сейчас находится в Сиднее, Австралия, со своими концертами. В ролике Галкин полюбовался местными парками. А говоря о больших фикусах в парках, сказал, что они похожи на те как "у него в Израиле".

"Нереальные фикусы. Как у нас в Израиле, но здесь они еще больше", — сказал Галкин. Тем самым проигнорировав Россию и отождествляя себя уже с другой страной.

Максим Галкин показался в Австралии и назвал себя израильтянином

То, что Галкин теперь считает Израиль своим домом, вызвало волну эмоций у его подписчиков. Одни порадовались за артиста, а у других россиян начало "подгорать":

Как мне понравилось, что вы сказали, как у нас в Израиле

Продолжай любить парки Сиднея, израильтянин. Зачем ты только это россиянам выкладываешь?

А собственно зачем это показывать каждый день? Ну уехал и уехал, забыли

Также подписчики страницы Галкина отметили, что он выглядит очень красиво и несколько даже визуально помолодел:

Максим, вы где-то нашли эликсир молодости? Как?

Максим, вы молодеете! У вас все в обратную сторону

Гарри Максимович, прекратите пародировать своего отца

Напомним, что не так давно госорганы ОАЭ оштрафовали Максима Галкина на 100 тыс дирхам (более 1 млн грн), кроме того артисту пожизненно запретили въезд в Эмираты. Как выяснилось, этому поспособствовали российские власти, которые таким образом отомстили юмористу за его проукраинскую позицию.

Читайте также: