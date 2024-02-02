Максим Галкин публично проигнорировал Россию и шокировал помолодевшим видом

Шоумен рассказал, где находится.
Российский юморист Максим Галкин уже считает себя полноценным гражданином Израиля.
Галкин, который поддерживает Украину и вместе с женой Аллой Пугачевой и их детьми покинули РФ в начале полномасштабного вторжения, уехали в Израиль.
В новом видео в Instagram юморист рассказал, что сейчас находится в Сиднее, Австралия, со своими концертами. В ролике Галкин полюбовался местными парками. А говоря о больших фикусах в парках, сказал, что они похожи на те как "у него в Израиле".
"Нереальные фикусы. Как у нас в Израиле, но здесь они еще больше", — сказал Галкин. Тем самым проигнорировав Россию и отождествляя себя уже с другой страной.
То, что Галкин теперь считает Израиль своим домом, вызвало волну эмоций у его подписчиков. Одни порадовались за артиста, а у других россиян начало "подгорать":
- Как мне понравилось, что вы сказали, как у нас в Израиле
- Продолжай любить парки Сиднея, израильтянин. Зачем ты только это россиянам выкладываешь?
- А собственно зачем это показывать каждый день? Ну уехал и уехал, забыли
Также подписчики страницы Галкина отметили, что он выглядит очень красиво и несколько даже визуально помолодел:
- Максим, вы где-то нашли эликсир молодости? Как?
- Максим, вы молодеете! У вас все в обратную сторону
- Гарри Максимович, прекратите пародировать своего отца
Напомним, что не так давно госорганы ОАЭ оштрафовали Максима Галкина на 100 тыс дирхам (более 1 млн грн), кроме того артисту пожизненно запретили въезд в Эмираты. Как выяснилось, этому поспособствовали российские власти, которые таким образом отомстили юмористу за его проукраинскую позицию.
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