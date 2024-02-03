За сутки ВСУ "отминусовали" еще более 800 захватчиков – Генштаб

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 940 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 387 940 (+880) человек

танков ‒ 6341 (+10)

боевых бронированных машин ‒ 11805 (+13)

артиллерийских систем – 9300 (+26)

РСЗО – 979 (+1)

средства ПВО ‒ 663

самолетов – 332

вертолетов – 324

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15)

крылатые ракеты ‒ 1847

корабли /катера ‒ 24

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12352 (+36)

специальная техника ‒ 1473 (+3)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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