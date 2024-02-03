За сутки ВСУ "отминусовали" еще более 800 захватчиков – Генштаб

Оккупанты несут потери на поле боя.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 387 940 своих военных, в том числе более 800 – за последние сутки.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 387 940 (+880) человек
- танков ‒ 6341 (+10)
- боевых бронированных машин ‒ 11805 (+13)
- артиллерийских систем – 9300 (+26)
- РСЗО – 979 (+1)
- средства ПВО ‒ 663
- самолетов – 332
- вертолетов – 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7161 (+15)
- крылатые ракеты ‒ 1847
- корабли /катера ‒ 24
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12352 (+36)
- специальная техника ‒ 1473 (+3)
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.
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