Враг активно атакует возле Марьинки и Авдеевки: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 98 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков неподалеку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опросного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили шесть атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

"В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что для нового штурма Авдеевки Донецкой области российские оккупанты собрали около 40 тысяч бойцов.

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