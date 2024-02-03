РФ вивела в Чорне море два кораблі: чи є носії "Калібрів"

"Калібри" є в Середземному морі.

Станом на ранок суботи, 3 лютого, армія Російської Федерації вивела у Чорне море два кораблі. Ракетоносії в акваторії відсутні.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Наразі один носій крилатих ракет "Калібр" окупанти тримають в Середземному морі. Загальний залп - до 8 ракет. Загалом в морській акваторії два судна флоту РФ.

Нагадаємо, останнім часом РФ припинила використовувати ракети "Калібр" для ударів по Україні. Втім, це не означає, що в армії РФ закінчилися ці ракети. Навпаки, РФ може мати на складах понад 240 одиниць "Калібрів" різних модифікацій.

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