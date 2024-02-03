РФ вывела в Черное море два корабля: есть ли носители "Калибров"

По состоянию на утро субботы, 3 февраля, армия Российской Федерации вывела в Черное море два корабля. Ракетоносители в акватории отсутствуют.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль.

В настоящее время один носитель крылатых ракет "Калибр" оккупанты держат в Средиземном море. Общий залп – до 8 ракет. В общей сложности в морской акватории два судна флота РФ.

Напомним, в последнее время РФ перестала использовать ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Впрочем, это не значит, что в армии РФ кончились эти ракеты. Напротив, РФ может иметь на складах более 240 единиц "Калибров" разных модификаций.

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