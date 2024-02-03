Вночі на Житомирщині пролунали вибухи: що відомо

Вночі проти 3 лютого в Житомирській області було чутно звуки вибухів - у небі над регіоном під час повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Вночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було вражено ворожі цілі над територією області", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Зазначимо, що в Житомирській області сирени лунали від 23:08 до 23:54 2 лютого. Повітряні сили попереджали про загрозу "Шахедів", що прямували у напрямку Житомира.

Нагадаємо, росіяни здійснили нічна атаку дронами по Україні. Росіяни атакували 14-ма ударними БпЛА. Сили ППО збили дев'ять Shahed.

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