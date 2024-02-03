Нічна атака по Україні: звідки летіли безпілотники та як відпрацювала ППО

У ніч проти 3 лютого окупанти атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Атакували 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області", - йдеться в повідомленні.

Як і минулої ночі, значну частину "Шахедів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

"2 БпЛА знищено в небі над Одещиною та Миколаївщиною. Ворожих влучань, руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - додали Сили оборони Півдня.

Нагадаємо, начальниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк озвучила пріоритети росіян під час ударів по Україні. За її словами, противник перебуває у "творчому пошуку" нової тактики, яка б дозволила йому атакувати мирні міста. Окупанти виходять із можливостей, які у них сьогодні є.

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