Ночная атака по Украине: откуда летели беспилотники и как отработала ПВО

В ночь на 3 февраля оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Атаковали 14 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области", — говорится в сообщении.

Как и минувшей ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине.

Мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

"2 БпЛА уничтожены в небе над Одесской и Николаевской областями. Вражеских попаданий, разрушений и пострадавших не зафиксировано", - добавили Силы обороны Юга.

Напомним, начальник объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк озвучила приоритеты россиян во время ударов по Украине. По ее словам, противник находится в "творческом поиске" новой тактики, позволяющей ему атаковать мирные города. Оккупанты исходят из возможностей, которые у них сегодня есть.

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