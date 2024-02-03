У Путина сменили риторику о "достижении" РФ в войне – ISW

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 февраля заявил, что российские войска сохраняют "стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта в Украине, что заметно отличается от предварительной характеристики Шойгу российских операций как "активной обороны".

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Шойгу заявил на телефонной конференции с военным руководством РФ, что российские войска "продвигаются и улучшают свои позиции вдоль линии фронта".

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что российские войска "полностью" владеют инициативой в Украине после неудачного украинского контрнаступления.

"Шойгу и Путин постоянно уменьшали локализованные российские наступательные операции в октябре и декабре 2023 года, характеризуя российские операции в Украине как "активную оборону".

Тогда ISW оценила, что российские власти, возможно, пытались уменьшить ожидания способности российских военных добиться значительных успехов в оперативном плане, в частности в районе Авдеевки, где российские войска начали локализованное наступление в октябре 2023 года.

"Изменение риторики Путина и Шойгу свидетельствует о том, что российские власти, возможно, приобретают уверенность в способности российских военных достичь значительных успехов в оперативном плане. Российские власти также могут риторически позировать перед выборами президента России в марте 2024 года", — пишут аналитики.

Институт изучения войны продолжает оценивать, что российские силы возобновили инициативу на большей части фронта, но не захватили инициативу на поле боя в Херсонской области.

Напомним, оккупанты несут потери возле Авдеевки, ВСУ удерживают позиции на Херсонском направлении.

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