У Німеччині спрогнозували, скільки біженців покине Україну у разі перемоги РФ

У цьому сценарії переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи.

У разі, якщо Україна зазнає поразки у війні проти РФ, то кількість українських біженців може зрости до 10 мільйонів. Країною, яка примайтиме найбільше тих, хто втікає від війни, може стати Німеччина.

Відповідний прогноз опублікувала газета Welt am Sonntag посилаючись на прогнози німецького федерального уряду.

Кількість українських біженців може зрости

Видання пише, що ситуація залишається напруженою, зокрема, через затримку допомоги Україні з боку США.

"У разі потенційного розпаду України німецький уряд припускає, що країну покинуть ще близько десяти мільйонів осіб. У цьому сценарії переважна більшість біженців вирушить до Західної Європи, а Німеччина буде однією з країн призначення", - мовиться у повідомленні.

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Експерт із питань зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу ФРН Родеріх Кізеветтер у коментарі газеті наголосив на необхідності західних партнерів збільшити допомогу.

"Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. У такому разі десять мільйонів біженців - це досить низький показник", - заявив він.

Раніше ми писали, що у Польщі тимчасовий захист українських біженців можуть подовжити лише до 30 червня 2024 року. Українці, які планують і надалі залишатися в країні, стали активніше подавати документи на оформлення посвідок на проживання.

Останні опитування проведені ООН показують, що від 60-80% біженців з України хочуть повернутися додому.

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