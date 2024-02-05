Поїздка Путіна до Туреччини: стала відомою тема переговорів

За словами турецького міністра, під час переговорів відбудуться спроби знайти "нові методи" транспортування українського зерна на світові ринки.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить новий механізм експорту українського зерна через Чорне море зі своїм російським колегою Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту.

Про це заявив в інтерв'ю приватному телеканалу A Haber у неділю, 4 лютого, міністр закордонних справ Хакан Фідан, передає Reuters.

За словами турецького міністра, під час переговорів відбудуться спроби знайти "нові методи" транспортування українського зерна на світові ринки.

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“Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер ми побачили, що є можливість піти з іншим механізмом, і зараз є зусилля, щоб конкретизувати цю можливість”, – сказав Фідан, додавши, що Ердоган порушить це питання під час зустрічі з Путіним у Туреччині.

Анкара намагалася переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва вийшла в липні 2023 року, через рік після її реалізації. Угода була укладена за посередництва ООН і Туреччини, щоб забезпечити безпечний прохід для експорту з українських портів.

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Туреччина не підписала Римський статут, який зобов’язує виконувати рішення МКС, тому Путін може їздити в цю країну, не боячись бути арештованим.

Як відомо, російський президент різко обмежив свої закордонні поїздки, особливо після того, як минулого року, у березні, Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав на його ім’я ордер на арешт за депортацію українських дітей до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину 12 лютого, щоб зустрітися з Ердоганом. Це буде перша поїздка російського лідера до країни-члена НАТО після вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року.

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