Поездка Путина в Турцию: стала известна тема переговоров

По словам турецкого министра, в ходе переговоров состоятся попытки найти новые методы транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море со своим российским коллегой Владимиром Путиным во время предстоящего визита.

Об этом заявил в интервью частному телеканалу A Haber в воскресенье, 4 февраля, министр иностранных дел Хакан Фидан, передает Reuters.

По словам турецкого министра, в ходе переговоров состоятся попытки найти новые методы транспортировки украинского зерна на мировые рынки.

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"Предварительное зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма, теперь мы увидели, что есть возможность пойти с другим механизмом, и сейчас есть усилия, чтобы конкретизировать эту возможность", — сказал Фидан, добавив, что Эрдоган поднимет этот вопрос во время встречи с Путиным в Турции.

Анкара пыталась убедить Россию вернуться к Черноморской зерновой инициативе, из которой Москва вышла в июле 2023 года через год после ее реализации. Соглашение было заключено посредством ООН и Турции, чтобы обеспечить безопасный проход для экспорта из украинских портов.

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Турция не подписала Римский устав, обязывающий выполнять решения МУС, поэтому Путин может ездить в эту страну, не боясь быть арестованным.

Как известно, российский президент резко ограничил свои заграничные поездки, особенно после того, как в марте прошлого года Международный уголовный суд (МУС) выдал на его имя ордер на арест за депортацию украинских детей в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию 12 февраля, чтобы встретиться с Эрдоганом. Это будет первая поездка российского лидера в страну-член НАТО после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года.

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