Курс валют на 12 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 12 февраля. По сравнению с пятницей, 9 февраля, доллар подорожал еще на 5 копеек и составляет 37,62 гривен.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,62 грн (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,51 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,37 грн (+6 коп.)

Напомним, Нацбанк готовит ограничения для переводов на карту. Часть бизнеса продолжает использовать теневые платежи для уклонения от уплаты налогов.

Читайте также: