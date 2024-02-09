Курс валют на 12 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта прибавила в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 12 февраля. По сравнению с пятницей, 9 февраля, доллар подорожал еще на 5 копеек и составляет 37,62 гривен.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,62 грн (+5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,51 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,37 грн (+6 коп.)
Напомним, Нацбанк готовит ограничения для переводов на карту. Часть бизнеса продолжает использовать теневые платежи для уклонения от уплаты налогов.
Читайте также: