НБУ планирует разрешить репатриацию процентов по «старым» долгам

Национальный банк Украины ставит в приоритет переход ко второму этапу валютной либерализации, предусматривающему разрешение на репатриацию процентов по "старым" долговым обязательствам.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В соответствии с ним, 5 февраля НБУ встретился с представителями бизнес-ассоциаций, таких как Американская торговая палата и Европейская Бизнес Ассоциация, а также с крупным бизнесом.

Отмечается, что в ходе встречи в частности обсуждался вопрос валютного регулирования, наиболее беспокоящий бизнес, а именно – смягчение валютных ограничений.

«НБУ полон решимости продолжать валютную либерализацию, несмотря на все вызовы, которые формирует война. Как только появятся соответствующие предпосылки, мы продолжим движение в этом направлении. У нас уже есть существенный прогресс в реализации первого этапа смягчения валютных ограничений. Ставим в приоритет его завершения и перехода к реализации второго этапа», – сказал Андрей Пышный.

Со своей стороны, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий напомнил, что второй этап смягчения ограничений будет предусматривать дальнейшую либерализацию торгового финансирования, возможности управления валютными рисками банков, а также разрешение на репатриацию процентов по "старым" долговым обязательствам.

Среди других тем встречи новые макропрогнозы НБУ, состояние валютного рынка, риски 2024 года и международное финансирование. Нацбанк ожидает, что ритмичность международной помощи возобновится в ближайшие месяцы.

В частности, вскоре Регулятор ожидает решения США по финансированию. Отмечается, что получение Украиной необходимого объема западной помощи критически важно для реализации базового сценария макропрогноза НБУ. В то же время необходимо наращивать внутренние ресурсы.

«Мы являемся партнерами бизнеса и действительно имеем общую цель – помочь стране приблизить Победу. Надеюсь, что наше сотрудничество усилит возможности Украины», – подытожил Глава НБУ.

Недавно в УкрСиббанке заявили, что введенные с начала полномасштабного вторжения валютные ограничения стали новым фактором, мешающим привлечению иностранных инвестиций в Украину.