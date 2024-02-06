НБУ планує дозволити репатріацію відсотків за «старими» боргами

Національний банк України ставить у пріоритет перехід до другого етапу валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію відсотків за “старими” борговими зобов’язаннями.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Відповідно до нього, 5 лютого НБУ зустрівся з представниками бізнес-асоціацій, таких як Американська торгівельна палата та Європейська Бізнес Асоціація, а також з великим бізнесом.

Зазначається, що в ході зустрічі зокрема обговорювалось питання валютного регулювання, яке найбільше турбує бізнес, а саме – пом'якшення валютних обмежень.

«НБУ сповнений рішучості продовжувати валютну лібералізацію, попри всі виклики, що формує війна. Щойно з’являться відповідні передумови, ми продовжимо рух у цьому напрямі. Ми вже маємо суттєвий прогрес у реалізації першого етапу пом'якшення валютних обмежень. Ставимо у пріоритет його завершення та перехід до реалізації другого етапу», – сказав Андрій Пишний.

Зі свого боку заступник голови НБУ Юрій Гелетій нагадав, що другий етап пом'якшення обмежень передбачатиме подальшу лібералізацію торгового фінансування, можливості управління валютними ризиками банків, а також дозвіл на репатріацію відсотків за “старими” борговими зобов’язаннями.

Серед інших тем зустрічі: нові макропрогнози НБУ, стан валютного ринку, ризики 2024 року та міжнародне фінансування. Нацбанк очікує, що ритмічність міжнародної допомоги відновиться найближчими місяцями.

Зокрема, невдовзі Регулятор очікує рішення США щодо фінансування. Зазначається, що отримання Україною необхідного обсягу західної допомоги є критично важливим для реалізації базового сценарію макропрогнозу НБУ. Водночас також необхідно нарощувати внутрішні ресурси.

«Ми є партнерами бізнесу й насправді маємо спільну мету – допомогти країні наблизити Перемогу. Сподіваюся, що наша співпраця посилить спроможності України», – підсумував Голова НБУ.

Нещодавно в Укрсиббанку заявили, що введені з початку повномасштабного вторгнення валютні обмеження стали новим фактором, що заважає залученню іноземних інвестицій в Україну.