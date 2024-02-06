У Дніпрі поліція покарала місцеву ворожку: що сталося

У Дніпрі поліцейські оштрафували ворожку, яка пропонувала людям передбачення на вулиці. За свої послуги місцева 40-річна жінка просила кошти.

Про це повідомили в Дніпровському районному управлінні поліції.

Вона підходила до перехожих на одному з вокзалів міста. Правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 181 (азартні ігри, ворожіння в громадських місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ворожці загрожує штраф до 10 598 гривень.

Ворожка / Фото: Дніпровське районне управління поліції

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