Директора школи звільнили через каву: що саме він робив

У Японії директора середньої школи звільнили через його махінації з кавою.

Про це пише Business Insider.

59-річний чоловік частенько відвідував місцевий заклад під час обідньої перерви, де платив за маленьку чашку напою за 0,75 долара, а наливав собі велику за 1,25 долара.

У грудні його упіймав продавець магазину, який викликав поліцію, коли директор намагався піти.

Він зізнався правоохоронцям, що ще у червні зрозумів, що співробітники магазину не помітили, коли він випадково налив велику чашку в автоматі самообслуговування, тому продовжив так робити і надалі.

Директор додав, що протягом року він наливав собі сім великих порцій кави за ціною маленьких.

Попри те, що місцеві прокурори вирішили не висувати звинувачень проти нього, чоловіка все ж звільнили з роботи за дисциплінарне порушення.

Директор перепросив учнів та їхніх сімей, заявивши, що його роль мала б полягала у тому, щоб подавати приклад та заохочувати до дисципліни.

Нагадаємо, в Одесі охоронець багатоповерхівки вкрав звідти 26 бойлерів. Чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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