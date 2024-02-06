Директора школы уволили из-за кофе: что именно он делал

Он извинился перед учениками и их родителями.

В Японии директора средней школы уволили из-за его махинации с кофе.

Об этом пишет Business Insider.

59-летний мужчина частенько посещал местное заведение во время обеденного перерыва, где платил за маленькую чашку напитка за 0,75 доллара, а наливал себе большую за 1,25 доллара.

В декабре его поймал продавец магазина, который вызвал полицию, когда директор пытался уйти.

Он признался правоохранителям, что еще в июне понял, что сотрудники магазина не заметили, когда он случайно налил большую чашку в автомате самообслуживания, поэтому продолжил так поступать и дальше.

Директор добавил, что за год он наливал себе семь больших порций кофе по цене маленьких.

Несмотря на то, что местные прокуроры решили не выдвигать обвинений против него, мужчину все же уволили с работы за дисциплинарное нарушение.

Директор извинился перед учениками и их семьями, заявив, что его роль должна заключаться в том, чтобы подавать пример и поощрять дисциплину.

Напомним, в Одессе охранник многоэтажки украл оттуда 26 бойлеров. Мужчине может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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