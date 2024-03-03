Пісторіус прокоментував "злив" розмови німецьких офіцерів

Твердження Москви про те, що бундесвер нібито планував атаку на Крим міністр назвав “божевільною брехнею”.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Путін веде "інформаційну війну" проти Німеччини. Так він прокоментував публікацію російських пропагандистів перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів про ймовірну передачу ракет Taurus Україні та удар по Кримському мосту.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на заяву міністра.

За його словами, це "гібридна атака" Росії, метою якої є "підірвати рішучість". Міністр звернув увагу, що на опублікованому записі офіцери обговорювали різні сценарії, але це не означає "зеленого світла" для передачі Києву ракет Taurus. Твердження Москви про те, що бундесвер нібито планував атаку на Крим він назвав “божевільною брехнею”.

Борис Пісторіус закликав не вестися "на виверти Путіна" і розглядати те, що сталося, в ширшому контексті: не випадково Росія оприлюднила запис наприкінці тижня, насиченого критичними з точки зору Кремля подіями, серед яких — похорон російського опозиціонера Олексія Навального.

Водночас міністр негайно доручив провести повне розслідування інциденту з метою з'ясувати повноваження офіцерів і коректності вибору засобу комунікації — платформи "WebEx". Перші результати перевірки будуть на початку наступного тижня.

За його словами, окрім опублікованого запису розмови офіцерів Бундесверу, йому невідомо на поточний момент про інші витоки інформації.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що представники німецького бундесверу обговорювали удари по Кримському мосту за допомогою далекобійних ракет Taurus. Про “перехоплену” розмову високопосадових офіцерів німецької армії заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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