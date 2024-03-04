В Одесской области умерли двое детей: что известно

В Одесской области полиция расследует смерть двух детей, произошедших 16 и 23 февраля.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, первый случай произошел 16 февраля в роддоме Одессы. Там женщина родила двойню мальчиков, но через полчаса один из них умер во время реанимационных мероприятий. По этому факту полиция начала производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса.

Еще один случай произошел 23 февраля в Ренийской районной больнице. Там мать обратилась со своим девятилетним сыном к семейному врачу, который диагностировал мальчику острую респираторную вирусную инфекцию и отпустил домой.

Ночью, 27 февраля, состояние ребенка резко ухудшилось и его забрали сначала в районную, а затем – в областную детскую клиническую больницу. А утром, 29 февраля, он скончался. Полицейские открыли два производства: по ч. 2 ст. 140 и п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Напомним, в Кривом Роге неожиданно скончался 14-летний мальчик. Накануне ребенок вернулся из кабинета стоматолога.

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