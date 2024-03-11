Оскар 2024 – известно имя лучшей актрисы

Только что в эфире 96-й церемонии "Оскар 2024" определили победительницу в номинации "Лучшая женская роль".

Золотую статуэтку получила актриса Эмма Стоун за роль Беллы Бакстер в фильме "Бедные создания". Это уже не первый "Оскар" в карьере звезды. Ранее Эмма получала награду от американской киноакадемии за фильм "Ла-Ла Лэнд" 2017 года.

Эмма Стоун / Фото: Getty Images

Лента, в которой снялась актриса, рассказывает о жизни и самопознании главной героини Беллы после эксперимента сумасшедшего ученого Годвина. После того, как беременная женщина кончает с собой, Годвин берется возвращать ее к жизни. Это происходит путем пересадки мозга неродившегося младенца из утробы в голову его матери. Так начинается новая история Беллы Бакстер, которая под влиянием внешнего жестокого мира образом вовсе меняет свое детское мировоззрение.

К слову, накануне кинопремии букмекеры награду делили между двумя актрисами: Лили Гладстон ("Убийцы цветочной луны") и Эммой Стоун ("Бедняжные создания"). В этом противостоянии все же Эмма обошла свою коллегу. Кроме них в номинации были представлены актрисы Аннетт Беннинг ("Наяд"), Сандра Гюллер ("Анатомия падения") и Кэри Маллиган ("Маэстро").

Напомним, сайт ТСН.ua внимательно следил за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции и поделился всеми подробностями кинопремии "Оскар-2024".

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