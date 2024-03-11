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Астрологический прогноз на 11 марта

Астрологический прогноз на 11 марта

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день четко делится на две половины: в первой нужно продолжать составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй можно постепенно – не торопясь – начинать действовать. 

Символ дня: Рог изобилия. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, охристый, коричневый, каштановый, шоколадный, кофейный. 

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя приступить к лечению.  

Питание дня: можно «садиться» на новую диету, поститься даже голодать в лечебных целях. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься высадкой рассады растений, плоды которых находятся под землей. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз. 

Сны дня: сны нынешней ночи практически никогда не сбываются.

Табу дня: важно отказаться от раздражительности и агрессии, направленных против окружающих людей, – они тут же вернуться бумерангом. 

Цитата дня: «Все хотят добра. Не отдавайте его» (Станислав Ежи Лец). 

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