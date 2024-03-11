Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день четко делится на две половины: в первой нужно продолжать составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй можно постепенно – не торопясь – начинать действовать.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: оранжевый, охристый, коричневый, каштановый, шоколадный, кофейный.
Счастливые камни дня: агат, халцедон.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя приступить к лечению.
Питание дня: можно «садиться» на новую диету, поститься даже голодать в лечебных целях.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно заниматься высадкой рассады растений, плоды которых находятся под землей.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.
Сны дня: сны нынешней ночи практически никогда не сбываются.
Табу дня: важно отказаться от раздражительности и агрессии, направленных против окружающих людей, – они тут же вернуться бумерангом.
Цитата дня: «Все хотят добра. Не отдавайте его» (Станислав Ежи Лец).
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