Астрологический прогноз на 11 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день четко делится на две половины: в первой нужно продолжать составлять планы на будущее, над которыми мы начали работать вчера, а во второй можно постепенно – не торопясь – начинать действовать.

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: оранжевый, охристый, коричневый, каштановый, шоколадный, кофейный.

Счастливые камни дня: агат, халцедон.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны, особенно если вовремя приступить к лечению.

Питание дня: можно «садиться» на новую диету, поститься даже голодать в лечебных целях.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно заниматься высадкой рассады растений, плоды которых находятся под землей.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз.

Сны дня: сны нынешней ночи практически никогда не сбываются.

Табу дня: важно отказаться от раздражительности и агрессии, направленных против окружающих людей, – они тут же вернуться бумерангом.

Цитата дня: «Все хотят добра. Не отдавайте его» (Станислав Ежи Лец).

Читайте также: