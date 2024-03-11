Оскар 2024 – назван лучший фильм

Победу на кинопремии одержала кинолента "Оппенгеймер".
Только что во время прямого эфира "Оскар 2024" стало известно, кто стал победителем в номинации "Лучший фильм".
Золотую статуэтку от Киноакадемии получил фильм "Оппенгеймер". Режиссером самой кассовой биографической ленты в истории кино стал Кристофер Нолан. В главных ролях снялся известный актер Киллиан Мерфи, который уже получил награду в номинации "Лучшая мужская роль". Также в актерский состав вошли Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие.
По сюжету, американский физик Роберт Оппенгеймер в период величайших научных и политических напряжений начала 20-го века предпринимает попытки навсегда изменить мир. И приобщается к американской секретной программе под названием "Мангеттенский проект" для создания ядерного оружия. В течение всего периода перед ним предстает много моральных испытаний. В частности, возникает вопрос выбора между долгом перед родиной и собственными нравственными убеждениями.
К слову, в этом году фильм "Оппенгеймер" имеет самое большое количество номинаций на "Оскар 2024".
Напомним, что сайт ТСН.ua внимательно следил за ходом церемонии в текстовой онлайн-трансляции, чтобы первым сообщить все подробности "Оскар-2024".
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