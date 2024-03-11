Оскар 2024 – названо найкращий фільм

Щойно під час прямого ефіру "Оскар 2024" стало відомо, хто став переможцем у номінації "Найкращий фільм".

Золоту статуетку від Кіноакадемії отримав фільм "Оппенгеймер". Режисером найкасовішої біографічної стрічки в історії кіно став Крістофер Нолан. У головних ролях знявся відомий актор Кілліан Мерфі, який цьогоріч вже здобув нагороду у номінації "Найкраща чоловіча роль". Також до акторського складу ввійшли Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший та інші.

За сюжетом, американський фізик Роберт Оппенгеймер в період найбільшої наукової та політичної напруги початку 20-го століття здійснює спроби назавжди змінити світ. І долучається до американської секретної програми під назвою "Мангеттенський проєкт" задля створення ядерної зброї. Протягом всього періоду перед ним постає багато моральних випробувань. Зокрема, постає питання вибору між обов'язком перед батьківщиною та власними етичними переконаннями.

До слова, цьогоріч фільм "Оппенгеймер" має найбільшу кількість номінацій на "Оскар 2024".

Нагадаємо, що сайт ТСН.ua пильно стежив за перебігом церемонії у текстовій онлайн-трансляції, аби першим повідомити усі подробиці "Оскар-2024".

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