Окупанти на ТОТ агітують підлітків йти воювати проти України — ЦНС

За минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ проти України.

Російські загарбники в окупованому Криму розгортають мілітаризацію підлітків у школах та технікумах.

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Про це інформує Центра національного спротиву.

У повідомленні вказується, що росіяни агітують юнаків вступати до мілітаристичних клубів, зокрема Юнармії.

"Агітація ведеться в спортивних секціях та навчальних закладах. Зокрема ворог обіцяє учасникам таких клубів преференції у вступній кампанії", - йдеться у повідомленні.

За минулий рік близько 100 учасників Юнармії пішли воювати у складі ЗС РФ проти України й не всі вони повернуться додому, частина також пішла на навчання до військових ВНЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти на тимчасово окупованих територіях продовжують демонструвати росіянам, що їм там не раді.

Крім того, ми раніше інформували, що на окупованих територіях загарбники роздали структурам план явки на "вибори".

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