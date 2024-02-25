Загарбники проводять підготовку до "виборів" на окупованих територіях — ЦНС

Російські загарбники на окупованих територіях продовжують проводити підготовчі заходи до проведення так званих “виборів” президента РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що в контексті цього, окупаційна влада з початку поточного місяця основну увагу зосереджує на забезпеченні “виборчих прав” представникам російсько-окупаційних військ на окупованих територіях.

"Також, центральна виборча комісія РФ достроково погодила питання голосування представників РОВ на кінець поточного місяця. За оперативними даними, окупанти матимуть змогу "проголосувати" через виїзні та стаціонарні “виборчі дільниці” у спеціально відведений час", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти вживають додаткові обмежувальні заходи щодо гарантії безпеки та недопущення зриву "голосування" українським підпіллям.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники на окупованих територіях відбиратимуть житло, яке не перереєстровують за законодавством РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що активісти в Сімферополі збираються бойкотувати "вибори" президента РФ.

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