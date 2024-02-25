На Сумщині пролунало 197 вибухів

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 197 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з міномету (8 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (26 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріли з АГС (109 вибухів), з міномету (32 вибухи), артилерії (4 вибухи) та удар двома FPV-дронами.

Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (3 вибухи).

Хотінська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

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