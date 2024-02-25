В Сумской области раздалось 197 взрывов

Захватчики продолжают обстреливать Сумщину.
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Всего было зафиксировано 197 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская общины.
- Краснопольское общество: враг бил из миномета (8 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
- Великописаревская община: с территории России совершены минометные обстрелы (26 взрывов).
- Белопольское общество: зафиксированы обстрелы из АГС (109 взрывов), из миномета (32 взрыва), артиллерии (4 взрыва) и удар двумя FPV-дронами.
- Миропольская община: россияне ударили из РСЗО (3 взрыва).
- Хотинская община: 4 мины сбросил враг на территорию общины.
- Новослободская община: произведен артиллерийский обстрел (5 взрывов).
Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 12 беспилотников и две ракеты Х-59 на юге.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.
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