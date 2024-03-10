Опозиція Польщі планує "великий марш" проти української агропродукції

Польська опозиційна партія "Право та Справедливість" заявила, що буде організовувати 18 травня акцію протесту у столиці країни Варшаві.

Про це заявив лідер партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський на зустрічі з прихильниками, інформує Polsat News.

Він наголосив, що ціллю демонстрації стане тиск на парламентську коаліцію, щоб Сейм ухвалив законопроєкт, запропонований протестуючими фермерами.

Зазначається, що дана ініціатива містить припинення дії екологічної стратегії ЄС "Зелений курс" для польського сільського господарства, а також ембарго на агропродукцію з України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не зміг переконати лідерів фермерських організацій, які блокують кордон з Україною, припинити страйк.

Крім того, ми раніше інформували, що польські фермери повідомили про намір продовжити протести та блокаду українського кордону до кінця квітня 2024 року.

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