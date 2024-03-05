Поляки продовжили блокаду кордону України: названо нові терміни

Польські фермери мають намір продовжити протести та блокаду українського кордону до кінця квітня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міської ради Любичі-Королівської щодо громадського зібрання.

Як зазначається, протест відбуватиметься від 10 березня 2024 року до 30 квітня 2024 року на дорозі біля прикордонного переходу в Гребенному ("Рава-Руська – Гребенне").

Очікується, що в ньому візьмуть участь 100 осіб.

Метою протесту, як зазначається, є скасування "зеленої угоди", а також зупинка потоку агропродовольчої продукції з України.

Раніше анонсувалось, що акція протесту польських фермерів триватиме до 10 березня.

Нагадаємо:

Протести польських фермерів швидко набирають обертів. 20 лютого протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Вони висипали зерно з вантажного вагона. Протестувальники також не пропускають жодні вантажні авто, навіть ті, які везуть військову та гуманітарну допомогу.

У Міністерстві інфраструктури Польщі повідомили, що було досягнуто домовленості з перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Однак ситуація не змінилася.

У Прикордонній службі України підтвердили, що блокування кордону стало "більш жорстким".

У МЗС України заявляють, що блокування кордонів України не має виправдань.

"Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.