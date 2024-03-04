В Польщі біля кордону з РФ впав невідомий летючий об'єкт

На території Польщі впав невідомий летючий об’єкт. Зазначається, що він був військовим.

Про це пишуть польські видання.

Як стало відомо, військовий летючий об’єкт впав в Польщі неподалік від кордону з Калінінградською областю РФ. Наразі місце падіння охороняють правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим.

Деталі інциденту обіцяють повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що у Польщі сталася моторошна аварія за участю українців.

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