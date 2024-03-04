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В Польщі біля кордону з РФ впав невідомий летючий об'єкт

В Польщі біля кордону з РФ впав невідомий летючий об'єкт

Деталі інциденту обіцяють повідомити найближчим часом.

На території Польщі впав невідомий летючий об’єкт. Зазначається, що він був військовим.

Про це пишуть польські видання.

Як стало відомо, військовий летючий об’єкт впав в Польщі неподалік від кордону з Калінінградською областю РФ. Наразі місце падіння охороняють  правоохоронці, а сам об'єкт передали польським військовим. 

Деталі інциденту обіцяють повідомити найближчим часом.

Нагадаємо, що у Польщі сталася моторошна аварія за участю українців.

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