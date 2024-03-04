В Польше у границы с РФ упал неизвестный летающий объект

Детали инцидента обещают сообщить в ближайшее время.
На территории Польши рухнул неизвестный летающий объект. Отмечается, что он был военным.
Об этом пишут польские издания.
Как стало известно, военный летающий объект упал в Польше недалеко от границы с Калининградской областью РФ. Теперь место падения охраняют правоохранители, а сам объект передали польским военным.
Детали инцидента обещают сообщить в ближайшее время.
Напомним, что в Польше произошла жуткая авария с участием украинцев.
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