В Польше у границы с РФ упал неизвестный летающий объект

Детали инцидента обещают сообщить в ближайшее время.

На территории Польши рухнул неизвестный летающий объект. Отмечается, что он был военным.

Об этом пишут польские издания.

Как стало известно, военный летающий объект упал в Польше недалеко от границы с Калининградской областью РФ. Теперь место падения охраняют правоохранители, а сам объект передали польским военным.

Детали инцидента обещают сообщить в ближайшее время.

Напомним, что в Польше произошла жуткая авария с участием украинцев.

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