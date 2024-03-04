Приказали бомбить Киевщину: СБУ сообщила о подозрении двум генералам РФ

В результате воздушной атаки россияне разрушили шесть домов, что привело к гибели более 30 местных жителей.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении двум российским генералам, командовавшим авиаударами по многоэтажкам в Бородянке во время боев за Киев.

Об этом СБУ сообщила в понедельник, 4 марта.

Подозрения объявили генерал-полковнику Александру Чайке – командующему Восточного военного округа вооруженных сил России и генерал-лейтенанту Владимиру Кравченко – командующему 11-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил РФ.

По данным следствия, в начале марта 2022 года Чайка отдал прямой приказ на огневое поражение многоэтажек в центре Бородянки. Для выполнения этой задачи Кравченко привлек истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25 из состава 303-й смешанной авиационной дивизии РФ.

Фото: Пресс-служба СБУ

Как отмечают правоохранители, во время вылета российские самолеты сбросили 500-килограммовые фугасные авиабомбы на жилые дома, в которых в то время находились мирные жители.

В результате бомбардировки кафиры разрушили шесть многоэтажек. Тогда под завалами погибли более 30-ти местных жителей. Среди них был ребенок.

Кроме того, как отмечают в СБУ, часть пострадавших жителей до сих пор не идентифицирована, их считают пропавшими без вести.

На основании собранных доказательств украинские правоохранители сообщили обоим российским генералам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438). Максимальное наказание по этим обвинениям – пожизненное заключение.

Напомним, СБУ провела спецоперацию на Харьковщине, в результате которой "поймала с поличным" должностную должность университета, которая помогала врагу искать слабые места в обороне города.

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