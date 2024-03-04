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Наказали бомбити Київщину: СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ

Наказали бомбити Київщину: СБУ повідомила про підозру двом генералам РФ

Фото: Пресслужба СБУ

Унаслідок повітряної атаки росіяни зруйнували шість будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів.

Служба безпеки України повідомила про підозру двом російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках у Бородянці під час боїв за Київ. 

Про це СБУ повідомила у понеділок, 4 березня.

Підозри оголосили генерал-полковнику Олександру Чайці — командувачу Східного військового округу збройних сил Росії та генерал-лейтенанту Володимиру Кравченку — командувачу 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил РФ.

За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайка віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоповерхівок у центрі Бородянки. Для виконання цього завдання Кравченко залучив винищувачі-бомбардувальники Су-34 та штурмовики Су-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії РФ.

Фото: Пресслужба СБУ / ©
Фото: Пресслужба СБУ

Як зазначають правоохоронці, під час вильотів російські літаки скинули 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували мирні жителі.

Внаслідок бомбардування окупанти зруйнували шість багатоповерхівок. Тоді під завалами загинули більш як 30 місцевих жителів. Серед них була дитина.

Крім того, як зазначають в СБУ, частину постраждалих мешканців досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці повідомили обом російським генералам про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438). Максимальне покарання за цими звинуваченнями — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ провела провела спецоперацію на Харківщині, в результаті якої “спіймала на гарячому” посадовицю університету, яка допомагала ворогу шукати слабкі місця в обороні міста.

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