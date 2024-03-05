Поляки продлили блокаду границы Украины: названы новые сроки

Польские фермеры намерены продлить протесты и блокаду украинской границы до конца апреля 2024 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета Любичи-Королевского по поводу общественного собрания.

Как отмечается, протест будет проходить с 10 марта 2024 года по 30 апреля 2024 года на дороге у пограничного перехода в Гребенном ("Рава-Русская – Гребенное").

Ожидается, что в нем примут участие 100 человек.

Целью протеста, как говорится, является отмена "зеленого соглашения", а также остановка потока агропродовольственной продукции из Украины.

Ранее анонсировалось, что акция протеста польских фермеров продлится до 10 марта.

Напомним:

Протесты польских фермеров быстро набирают обороты. 20 февраля протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Они высыпали зерно из грузового вагона. Протестующие также не пропускают никакие грузовые авто, даже везущие военную и гуманитарную помощь.

В Министерстве инфраструктуры Польши сообщили, что была достигнута договоренность с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Однако ситуация не изменилась.

В Пограничной службе Украины подтвердили, что блокировка границы стала "более жесткой".

В МИД Украины заявляют, что блокировка границ Украины не имеет оправданий.

"Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвергают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", — заявил спикер МИД Олег Николенко.