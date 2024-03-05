Украина требует от ЕС разрешить экстрадицию военных преступников: какие аргументы приводит генпрокурор

С начала войны украинские суды выдали около 700 ордеров на экстрадицию.

Украина требует от 10 стран-членов ЕС разрешить экстрадицию в страну преступников, в том числе подозреваемых в причастности к ППК Вагнер и обвиняемых в масштабной коррупции.

Андрей Костин, генеральный прокурор Украины, сообщит собравшимся во вторник в Брюсселе министрам юстиции ЕС, что страна решила вопросы безопасности и условий содержания заключенных, находящихся под стражей в ожидании суда во время войны.

Об этом пишет The Guardian.

О чем будет просить Костин

Он отказался назвать страны-члены ЕС, обеспокоенные, но известно, что несколько стран, включая Францию, Австрию и Финляндию, недавно отказались отправить подозреваемых обратно в Украину, чтобы они предстали перед судом.

По его словам, с начала войны украинские суды выдали около 700 ордеров на экстрадицию. Среди запросов — требование о выдаче основателя неонацистской организации, связанной с ПИК "Вагнер", обвиненного в причастности к терроризму, который, как выяснилось, въехал в Финляндию под вымышленным именем.

Ян Петровский находится под стражей в Финляндии, но в декабре Верховный суд постановил, что он не может быть экстрадирован, ссылаясь на бесчеловечные условия содержания в тюрьме, согласно сообщению Reuters.

Австрия и Франция также недавно отклонили запрос Украины на экстрадицию бывшего руководителя банка, а также бывшего народного депутата и бизнесмена, обвиняемых в хищении средств.

“Конечно, мы все понимаем, что решение об экстрадиции принимаются судами. Но мы видим, что некоторые страны... сопротивляются своему пониманию условий содержания под стражей, которые мы улучшаем. И я буду говорить об этом [с министрами юстиции]”, — сказал Костин.

По его словам, страны будут заверены, что экстрадируемые задержанные будут содержаться в центрах на западе Украины, вдали от линии фронта, и что "условия [содержания] будут соответствовать правилам и стандартам Европейского Союза и, особенно, Европейской конвенции по правам человека".

"Украина пригласит те государства, которые колеблются в экстрадиции, посетить страну и своими глазами увидеть условия, в которых будет содержаться подозреваемый", — добавил он.

Масштабы судебной задачи на ближайшие годы

В интервью The Guardian Костин также раскрыл масштабы судебной задачи на ближайшие годы: 123 000 случаев военных преступлений уже выявлено, а в суд пока передано только 237.

Преступления включают изнасилование, уничтожение имущества, мародерство и незаконное похищение детей, при этом был обнаружен 531 подозреваемый в совершении военных преступлений. Среди наиболее жестоких преступлений — изнасилование как женщин, так и мужчин, которые, по его словам, совершались почти в каждом месте, захваченном Россией.

«Изнасилование было везде — и в Херсонской области, и в Харьковской области, везде, где каждая оккупированная территория сталкивалась не только со случаями изнасилований и другого сексуального насилия, но и с массовым применением пыток. И во многих случаях пытки сочетались с сексуальным насилием», — сказал Костин.

Расследование преступлений

Для расследования этих преступлений были созданы специальные подразделения, оказывающие медицинскую и психологическую помощь, а в некоторых случаях переселение.

По поручению правительства с помощью международных партнеров была создана система подготовки более 100 должностных лиц, которые должны стать "мостами" между жертвами сексуального насилия и правоохранителями.

Сэр Говард Моррисон, бывший судья Международного уголовного суда, также консультирует по вопросам подготовки 100 судей по военным преступлениям, а адвокаты также проходят подготовку, чтобы обеспечить россиянам справедливое судебное разбирательство в соответствии с международным правом.

По словам Моррисона, подготовка к правосудию и даже заочному рассмотрению дел важна не только для жертв, но и для верховенства международного права.

Для военных преступлений не существует срока давности

Россияне, совершившие военные преступления, должны знать, что для преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений нет срока давности.

“Эксперты, которые помогают нам сейчас, международные эксперты, начинавшие совсем молодыми юристами в бывших трибуналах в начале 90-х годов, все они сказали мне, что никогда не представляли, что увидят таких людей, как [Слободан] Милошевич и другие, решеткой», — отметил Моррисон.

“Но они делали свою работу. Потом время сменилось. И через 10 с лишним лет эта длинная рука правосудия дошла до этих людей. И это очень важно. Мы не ставим своей целью спекулировать на том, когда мы возьмем этих людей. Наша задача – строить и готовить дела, документировать, собирать доказательства, иметь готовые дела”, – добавил он.

В то же время Украина продолжает преследовать преступления агрессии, и сейчас продолжаются переговоры между около 40 странами и Международным уголовным судом в Гааге, чтобы окончательно определить правовую основу Центра по преследованию преступлений агрессии в Гааге.

Тем временем, прокуроры из Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии и специальный прокурор из США готовят дела к слушаниям.

Они уже готовят стратегию, собирают доказательства, готовят карты. Таким образом, они готовят дела для будущего трибунала, – сказал Моррисон. – Наши прокуроры уже готовят дела, поэтому мы не теряем времени”.

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