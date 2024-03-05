Сколько Украина может произвести за год дронов: стала известна цифра

Украина по производству беспилотников уже выходит далеко за один миллион в год. В этом году украинские производители могут достичь отметки в два миллиона.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр.

"Безусловно, потребности нашей армии значительно больше, чем могут покрыть сейчас возможности нашей страны. И даже вместе с партнерами тяжело. Однако работают в этом направлении, мы сейчас увеличиваем производство беспилотников. Всех очень поразила фраза президента Владимира Зеленского об одном миллионе дронов. И многие люди почему-то в нее не поверили, однако я вас могу заверить, что мы в плане производства уже идем далеко за один миллион, и я уверена, что уже в этом году мы достигнем отметки двух миллионов", — отметила Анна Гвоздяр.

Она также добавила, что сегодня в нашем государстве почти 200 компаний вовлечены в производство разного рода дронов. В государственные заказы привлечены около 60 компаний. Для закупок будет задействовано еще больше.

Напомним, что россияне показали "массовое" производство "Шахедов". Однако не следует поддаваться панике, а трезво оценить то, что мы увидели.

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