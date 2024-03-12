ГУР – об операции "Свобода России" и РДК: "Они у себя дома"

Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения.

Боевые действия в России 12 марта – это, вероятно, совместная спецоперация российских добровольческих батальонов. Это самостоятельные подразделения, состоящие из россиян.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в комментарии "24 каналу".

Юсов прокомментировал ночной заход российских добровольцев в Курскую и Белгородскую области.

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"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас проходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", — высказался представитель ГУР.

Прорыв границы РФ – что известно

Напомним, в ночь на 12 марта российские добровольцы прорвали границу РФ в Белгородской и Курской областях. Они проехали на танках и другой технике, были слышны автоматные очереди. Речь идет о легионе "Свобода России", РДК и "Сибирском батальоне".

Впоследствии на границе легион записал обращение к своим согражданам, заявив, что бойцы идут, "чтобы освободить вас от диктатуры, террористической организации, захватившей власть". Добровольцы также заявили, что они идут "на выборы" в РФ.

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