Мэр Москвы заявил об атаке БпЛА

В ночь на 12 марта неизвестный беспилотник пытался атаковать Москву, но был сбит силами ПВО РФ.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, ночью силы ПВО отбили атаку летевшего на Москву беспилотника — БпЛА якобы был уничтожен в Раменском городском округе.

Кроме того, он заявил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что беспилотники атаковали важный состав боеприпасов в Волгоградской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российских Курске и Таганроге раздались взрывы.

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