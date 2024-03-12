Шольц снова заявил, что против передачи Украине ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не соглашается передать Украине ракеты Taurus и не хочет создавать напрасных ожиданий.

Об этом немецкий канцлер заявил во время совместной с малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, передает корреспондент Укринформа.

"По одной системе вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", — заявил глава правительства ФРГ.

Канцлер заявил, что считает использование данного типа вооружения "неоправданным".

"Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, четкие", — заявил он.

Шольц подчеркнул, что Германия является страной, наиболее поддерживающей Украину – финансово, а также поставками оружия.

"В общей сложности предварительные и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку – боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону разных типов", — заявил канцлер.

Шольц заявил, что эта помощь является высокоэффективной, надежной и постоянной, которую Украина очень ценит.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц выдал еще одну отговорку по ракетам Taurus для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, почему Германия действительно не дает дальнобойные ракеты.

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