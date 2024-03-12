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В ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

В ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики

Воздушная тревога объявлялась в ряде областей / Фото: Associated Press

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Киевская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская и Житомирская области — угроза применения баллистического вооружения!" – говорится в сообщении.

Также воздушная тревога была объявлена в Ровенской и Волынской областях.

Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистического вооружения в 00:46.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики убили двух волчанчан.

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