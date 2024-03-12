Трамп ищет возможность сорвать начало уголовного процесса против себя — The Hill

Речь идет о деле о выплате денег порнозвезде.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ищет возможности сорвать начало уголовного процесса против себя, манипулируя с понятием неприкосновенности.

Об этом пишет издание The Hill.

Речь идет о деле о выплате денег порнозвезде.

"Трамп заявил, что понятие президентской неприкосновенности требует полной отмены обвинений против него по другим уголовным делам", — отмечается в сообщении.

Юристы Дональда Трампа ссылаются на то, что Верховный суд Соединенных Штатов собирается заслушать устные аргументы по поводу президентской неприкосновенности 25 апреля. Решение по этому вопросу будет принято до конца июня.

В судебных документах, поданных в понедельник, адвокаты Трампа заявили, что сторона обвинения представила суду доказательства, "имеющие в виду концепцию официальных действий в целях президентского иммунитета".

Издание указывает, что такой ход команды Трампа показывает, что они хотят максимально затянуть время, чтобы отсрочить судебные разбирательства других уголовных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обвинил Трампа во встрече со "сторонником диктатуры".

Кроме того, мы ранее информировали, что Трамп ищет спонсора для президентской кампании, у кого он уже просил деньги.

Читайте также: