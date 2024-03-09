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Байден обвинил Трампа во встрече со "сторонником диктатуры"

Байден обвинил Трампа во встрече со "сторонником диктатуры"

Джо Байден на предвыборном митинге в Филадельфии / Фото: Associated Press

Действующий американский президент подчеркнул, что, в отличие от своего конкурента, видит будущее, в котором США будут защищать демократию, а не умалять ее.

Президент США Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах Дональда Трампа за его встречу с Виктором Орбаном, заявив, что премьер-министр Венгрии "ищет диктатуры".

Об этом действующий хозяин Белого дома говорил во время предвыборного митинга в Филадельфии, сообщает Politico.

О встрече своего конкурента на выборах с Орбаном Джо Байден сообщил сразу после того, как раскритиковал Трампа за его заявление о том, что США не будут поддерживать страны НАТО, которые не платят в полном объеме свои членские взносы. Байден обвинил Трампа в том, что он тем самым подталкивает президента России Владимира Путина совершить еще одно вторжение.

В этом контексте он вспомнил премьер-министра Венгрии, прибывшего во Флориду, чтобы встретиться со своим "старым другом".

“Вы знаете, с кем он [Трамп] встречается сегодня в Мар-а-Лаго? Орбан из Венгрии, прямо заявивший, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры”, – сказал Байден.

При этом он подчеркнул, что, в отличие от своего конкурента, видит будущее, в котором США будут защищать демократию, а не умалять ее.

Как известно, Венгрия является единственной страной-членом ЕС, на правительственном уровне поддерживающей тесные связи с Кремлем после российского вторжения в Украину.

Виктор Орбан регулярно выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры, утверждая, что Трамп, ранее выражавший восхищение Путиным, лучше всего квалифицирован для поиска выхода из конфликта.

Комментируя встречу венгерского премьера с Трампом, помощник Орбана Гладден Паппин заявил, что этот визит подчеркнул "налаживание отношений между американскими и венгерскими консерваторами и преимущества, которые могут быть получены от избрания президента Трампа в ноябре [2024 года]".

Напомним, в пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Американский политик рассыпался в комплиментах Виктору Орбану, назвав его "фантастическим лидером".

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