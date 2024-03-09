В Москве силовики РФ убили граждан Казахстана: реакция Астаны

Пропагандистские СМИ заявили о якобы "организации гражданами Казахстана теракта в РФ".
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал досудебное расследование после публикаций в СМИ о том, что сотрудники силовых структур России убили двух граждан Казахстана якобы "при попытке организации теракта в РФ".
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества", — говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются.
"7 марта ФСБ заявила о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который, как утверждалось, готовили боевики ячейки ИГИЛ в Афганистане "Вилаят Хорасан". Во время задержания террористы оказывали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и в результате были нейтрализованы ответным огнем", российская спецслужба.
Как пишет Медуза, по месту жительства убитых подозреваемых, заявили в ФСБ, обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Управление ФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело по подготовке к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК).
Телеграмма-канал Astra со ссылкой на свои источники уточнил, что перестрелка ФСБ с "террористами" произошла утром 7 марта в селе Коряково Калужской области. В результате были убиты двое подозреваемых: 35-летний Сабит Аширалиев и 32-летний Джанибек Таскулаев, приехавшие в Россию 28 февраля.
Напомним, в Днепропетровской области осудили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам.
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