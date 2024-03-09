У Москві силовики РФ вбили громадян Казахстану: реакція Астани

Комітет національної безпеки (КНБ) Казахстану розпочав досудове розслідування після публікацій у ЗМІ про те, що співробітники силових структур Росії вбили двох громадян Казахстану нібито "під час спроби організації теракту в РФ".

Про це повідомляється на сайті відомства.

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"ЗМІ опубліковано інформацію про ліквідацію силовими структурами Росії двох громадян Казахстану при спробі організації теракту в РФ. За вказаним фактом КНБ ведеться досудове розслідування. Перевірка здійснюється у тісному контакті з ФСБ Росії у рамках чинних каналів співробітництва", - йдеться у заяві.

Там наголосили, що казахстанське громадянство та виїзд цих осіб до Росії підтверджуються.

"7 березня ФСБ заявила про запобігання теракту в синагозі в Москві, який, як стверджувалося, готували бойовики осередку ІДІЛ в Афганістані "Вілаят Хорасан". Під час затримання терористи чинили збройний опір співробітникам ФСБ і в результаті були нейтралізовані вогнем у відповідь", - заявила російська спецслужба.

Як пише Медуза, за місцем проживання вбитих підозрюваних, заявили у ФСБ, знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси та компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою. Управління ФСБ по Калузької області порушило кримінальну справу щодо підготовки до теракту (частина 1 статті 30, частина 2 статті 205 КК).

Телеграм-канал Astra із посиланням на свої джерела уточнив, що перестрілка ФСБ з "терористами" сталася вранці 7 березня в селі Коряково Калузької області. В результаті було вбито двох підозрюваних: 35-річного Сабіта Аширалієва та 32-річного Джанібека Таскулаєва, які приїхали до Росії 28 лютого.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині засудили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах.

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