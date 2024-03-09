3-тя штурмова бригада показала бої в Авдіївці (відео)

Військові розповіли, що від цілого міста залишилися розсипані на цеглини будівлі.
Українські військові з 3-ої окремої штурмової бригади показали відео боїв з Авдіївки.
Відповідне відео було розміщено у Telegram-каналі бригади.
"Безперервні звуки залпів й розривів, ризиковані переміщення штурмових груп в умовах відкритої місцевості, і ведення стрілецького бою поміж напіврозбитих будинків", - йдеться у дописі до відео.
Військові розповіли, що від цілого міста залишилися розсипані на цеглини будівлі, і решетовані ворожими обстрілами чиїсь оселі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерал ЗСУ назвав ділянку, де вирують 2/3 боїв усього фронту.
Крім того, ми раніше інформували, що у ніч на 7 березня на Сумщину вкотре проривалася російська ДРГ, але напад було успішно відбито.
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