3-я штурмовая бригада показала бои в Авдеевке (видео)

Военные рассказали, что от всего города остались рассыпанные на кирпичи здания.

Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео боев из Авдеевки.

Соответствующее видео было размещено в Telegram-канале бригады.

"Непрерывные звуки залпов и разрывов, рискованные перемещения штурмовых групп в условиях открытой местности и ведение стрелкового боя среди полуразбитых домов", — говорится в сообщении к видео.

Военные рассказали, что от целого города остались рассыпаны на кирпичи здания и обрешетены вражескими обстрелами чьего-то дома.

3-я штурмовая бригада показала видео боев в Авдеевке

Напомним, ранее сообщалось, что генерал ВСУ назвал участок, где бушуют 2/3 боев всего фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 7 марта в Сумскую область в очередной раз прорывалась российская ДРГ, но нападение было успешно отражено.

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