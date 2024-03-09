Бой с российскими диверсантами на Сумщине: детали последнего прорыва врага

В ночь на 7 марта в Сумскую область в очередной раз прорывалась российская ДРГ, но нападение было успешно отражено.
Угроза от российских ДРГ никуда не исчезла, РФ продолжает забрасывать своих диверсантов на территорию Украины.
О деталях последнего боя с вражеской ДРГ в Сумской области рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Некоторое время мы видели снижение активности враждебных ДРГ и по Сумскому направлению, и по Харьковскому. Но, как видим, эта угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы, которые планируют или хотят зайти на нашу территорию", – говорит. Демченко.
Что касается последнего случая, когда в ночь на 7 марта на Сумщину в очередной раз прорывалась российская ДРГ, то нападение было успешно отражено.
"Этот случай выбивания с территории Украины вражеской ВРГ в Сумской области, когда наши ребята, как только обнаружили эту группу, сразу открыли по ней огонь, также была поддержка из артиллерийских подразделений, и в дальнейшем они отступили", — отмечает спикер ГПСУ.
Кроме того, враг не оставляет попыток использовать своих диверсантов и на Харьковщине.
"Поэтому пока у нас будет такой сосед, конечно, угроза захода диверсионных групп будет оставаться", – подытожил Демченко.
Напомним, в ГПСУ сообщалось, что российские диверсанты активизировались на границе с РФ в Сумской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что СБУ поймала российского агента, готовившего прорыв ДРГ врага в Сумскую область. 54-летнего жителя Сум ФСБ дистанционно завербовала в августе 2023 года.
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